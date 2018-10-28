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Юрий Гиммельфарб
Юрий Гиммельфарб
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Доскрепились: нас оставили прозябать в безвременье

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Хотите честно?

Извольте…

Я всю жизнь жил в России. И в последние годы Путин и его братия вызывали у меня какие-то человеческие эмоции. Злость на идиотские законы, на репрессии в отношении инакомыслящих, на грабеж населения… Но злость – это человеческое чувство. Это априори предполагает осознание того, что объект твоих чувств суть человек, достойный твоих эмоций.

А теперь – нет.

Теперь эта камарилья вызывает лишь чувство омерзения.

Какое-то гадливое чувство, что ты соприкасаешься с какими-то отбросами общества. Особенно это хорошо видно именно за границей "духоскрепленной". Люди в других странах именно так и относятся к этой братии.

Я постоянно ловлю себя на мысли, что если раньше люди пытались понять путинскую логику, выражали какие-то свои мысли и чувства, то теперь все иначе.

Полное отторжение. Какая-то стена, незримая грань, в основе которой эмоциональное неприятие этой территории. Принцип один: ребята, делайте у себя что хотите - хоть мастурбируйте вприсядку! – но у себя. Хотите там, у себя, устроить сумасшедший дом – ваше право, на здоровье. Но у себя. Хотите орать – орите. Что хотите. О чем хотите. Но у себя.

И любые слова нашего нацлидера воспринимаются именно в этой парадигме! Неважно, что он сказал! Он к нам не лезет? Ну, и слава Богу. Полезет? Навтыкаем, прогоним к чертовой матери. Но как можно дальше – чтобы духу вашего не было в цивилизованном мире.

Эта модель восприятия проникает в умы и души людей по всему миру. Принцип один: отвалите.

И, на мой взгляд, это страшнее любых санкций. Это неприятие даже не режима, не народа: это неприятие территории, с которой исходит весь этот поток сознания. Мы получили ту незримую черту, которая отделяет цивилизацию от дикости. Нам могут улыбаться. И даже с нами могут иногда разговаривать, произнося некие дежурные протокольные фразы. Но цивилизация провела незримую границу между собой и путинизмом, оставив всех нас прозябать в безвременье.

На нас просто махнули рукой, как на безнадежно необучаемых.

Что дальше? Рухнет ли эта конструкция? Натурально, рухнет! И цивилизация будет направлять нам, как дикарям, одеяла и мешки с крупой – исключительно из гуманитарных соображений. При этом будет брезгливо наблюдать, как гуманитарку продают втридорога своим же согражданам те, у кого в руках автомат Калашникова. А на вопли типа "можем повторить" будут обращать внимания не больше, чем на последователей карго-культа с островов Полинезии…

Новости
Это позор России

Дожили.

Доскрепились.

Довыдрючивались.

Боюсь, что многие мои сограждане – даже оппозиционно настроенные! – не до конца осознают, в какую пропасть нас загнал путинизм. По сути, мы сами себя загнали в резервацию, из которой выхода нет. Резервацию ментальную. Нравственную.

Обеспечив нам деградацию.

Последнее самое страшное. Нас де-факто направили на путь деволюции – то есть эволюции наоборот. "Гомо советикус" был, на самом деле, детским лепетом по сравнению с "гомо путинус" - субъектом природы, который во сто крат хуже тех совков, над которыми сейчас иронизирует весь мир. Причина проста: гомо советикус хотя бы имел способность логически рассуждать. Их, по крайней мере, в школе учили минимальным навыкам мышления – потому что в те годы была хоть какая-то идеология. Пусть античеловеческая, путь идиотская – но была. Теперь даже этой надстройки нет: теперь есть только камлание с бубном над…

А над чем, собственно?

В том-то и трагедия, что ни над чем. Даже сами авторы этих плясок не понимают их смысла. По одной простой причине: потому что смысла в этом нет никакого. Пропаганда выдает идеологические клише, но в них не заложено даже минимального смысла.

А, значит, дальше – полная пустота.

Небытие.

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Автор
Юрий ГиммельфарбЮрий Гиммельфарб
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Юрия Гиммельфарба
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