Геніальна за цинізмом і конституційним нігілізмом урядова позиція щодо виїзду за кордон українців з метою працевлаштування, виключно за офіційними зверненнями Європейських країн.

Якщо влада нарешті почала думати про заробітчан, то вона повинна нині зробити щонайменше дві справи:

– не вимагати від європейських країн запитів на працевлаштування, а максимально пришвидшувати підписання двосторонніх міждержавних угод про правовий та соціальний захист українців, які там працюють;

– створити дієву державну програму працевлаштування та податкового й кредитного стимулювання створення робочих місць в Україні.

І це завдання для нашого Уряду, а не урядів Європейських країн.

Нагадаю також, що заробітчани в 2019 році інвестували в Україну, згідно даних Світового банку, майже 16 мільярдів доларів!

І на відміну від Вашого дружнього МВФ, нічого за це не вимагають!

А для початку потрібно розібратися із заробітчанами у владі, які цинічно й під шумок карантину продовжують для себе і своїх бізнес-партнерів "пиляти бюджетні кошти"!

Інформація для високопосадовців:

Стаття 33 Конституції України:

"Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом".