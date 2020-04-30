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30 апреля • обновлено в 13:47
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Досить шастать по закордонах

9.8т
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Геніальна за цинізмом і конституційним нігілізмом урядова позиція щодо виїзду за кордон українців з метою працевлаштування, виключно за офіційними зверненнями Європейських країн.

Якщо влада нарешті почала думати про заробітчан, то вона повинна нині зробити щонайменше дві справи:

– не вимагати від європейських країн запитів на працевлаштування, а максимально пришвидшувати підписання двосторонніх міждержавних угод про правовий та соціальний захист українців, які там працюють;

– створити дієву державну програму працевлаштування та податкового й кредитного стимулювання створення робочих місць в Україні.

І це завдання для нашого Уряду, а не урядів Європейських країн.

Нагадаю також, що заробітчани в 2019 році інвестували в Україну, згідно даних Світового банку, майже 16 мільярдів доларів!

І на відміну від Вашого дружнього МВФ, нічого за це не вимагають!

А для початку потрібно розібратися із заробітчанами у владі, які цинічно й під шумок карантину продовжують для себе і своїх бізнес-партнерів "пиляти бюджетні кошти"!

Інформація для високопосадовців:

Стаття 33 Конституції України:

"Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом".

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Залізна завіса? Кріпостне право? Україна зеленіє
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . теперь ясно - Томенко харчуется из Кремля . . . если на МВФ наезжает . . . последние требования МВФ были: рынок земли, "наконец-то посадить хоть одного топ-коррупционера" . . . после 2014
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