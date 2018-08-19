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"Дошли до придирок": Россию жестко раскритиковали из-за "Минска-2"

2.4тЧитать новость на украинском

Россия сегодня использует любой предлог для того, чтобы не выполнять свою часть обязательств по Минским договоренностям и перекладывать ответственность на Украину.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя обвинения главы МИД России Сергея Лаврова в адрес Украины.

"Нас интересует невыполнение Российской Федерацией Минских договоренностей. Сейчас, например, Лавров заявляет, что где-то в трех населенных пунктах украинцы не отвели тяжелое вооружение. Можно представить, до каких придирок они дошли, чтобы показать, что "Украина что-то не выполнила, и поэтому мы не выполняем свою часть", - заявил эксперт.

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"Это говорит о том, что им уже нечем аргументировать со своей стороны невыполнение Минских договоренностей. При этом они находят какие-то выдуманные причины, чтобы обвинить Украину", - подчеркнул он.

По словам Мусиенко, Украине надо сосредоточить внимание Запада, что именно Россия не выполняет соглашения, и именно в этом корень проблемы.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал, как Запад может покончить с попытками РФ возложить на Украину ответственность за срыв Минских соглашений.

Отметим, Украина и РФ не могут договориться, в какой последовательности выполнять "Минск-2". Украина настаивает, что первоочередным для выполнения является пункт о передаче Киеву неподконтрольного участка границы с РФ. В свою очередь, Кремль требует амнистии коллаборантов и выборов на неподконтрольной Украине территории.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVМинские договоренностиРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Александр МусиенкоСергей Лавров
Место
Украина
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
чубатые, назовите, кто нибудь, номер пункта Минских соглашений, который должна выполнить Россия. Знаю, что никто из вас, включая Парашенку, этих соглашений не читал. Вот текст https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html
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Пигин Макс
Пигин Макс
хохлы, а вы хотите что бы Россия решила вопрос войны на Донбассе? Мы умеем! Вон в Грузии за 3 дня решили проблему, теперь Грузия цветёт и пахнет.
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2 из 3 ответов | показать все
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Пигин Макс, хохол врет всегда, когда открывает рот.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Голованов Сергей, Что за бред ты несёшь?
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