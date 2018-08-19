"Дошли до придирок": Россию жестко раскритиковали из-за "Минска-2"

Россия сегодня использует любой предлог для того, чтобы не выполнять свою часть обязательств по Минским договоренностям и перекладывать ответственность на Украину.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя обвинения главы МИД России Сергея Лаврова в адрес Украины.

"Нас интересует невыполнение Российской Федерацией Минских договоренностей. Сейчас, например, Лавров заявляет, что где-то в трех населенных пунктах украинцы не отвели тяжелое вооружение. Можно представить, до каких придирок они дошли, чтобы показать, что "Украина что-то не выполнила, и поэтому мы не выполняем свою часть", - заявил эксперт.

"Это говорит о том, что им уже нечем аргументировать со своей стороны невыполнение Минских договоренностей. При этом они находят какие-то выдуманные причины, чтобы обвинить Украину", - подчеркнул он.

По словам Мусиенко, Украине надо сосредоточить внимание Запада, что именно Россия не выполняет соглашения, и именно в этом корень проблемы.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал, как Запад может покончить с попытками РФ возложить на Украину ответственность за срыв Минских соглашений.

Отметим, Украина и РФ не могут договориться, в какой последовательности выполнять "Минск-2". Украина настаивает, что первоочередным для выполнения является пункт о передаче Киеву неподконтрольного участка границы с РФ. В свою очередь, Кремль требует амнистии коллаборантов и выборов на неподконтрольной Украине территории.