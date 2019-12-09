"Досадная неточность": СНБО "назначил террористкой" невиновную

СНБО по ошибке включил жительницу города Бахмут Донецкой области в санкционный список лиц, которые причастны к террористической деятельности на окуппированой территории.

Виктория Агапова попала в список вместо своей однофамилицы, которая причастна к работе так называемой "территориальной избирательной комисси" на Донетчине. Об этом на своей странице в Facebook рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"На заседании СНБО Украины в субботу 7 декабря под председательством Президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен и проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в Указ Президента с целью исправления допущенной несправедливости", - написал он.

Данилов отметил, что лично позвонил и извинился перед женщиной, которую по ошибке внесли в санкционный список.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленский созвал секретное заседание СНБО перед встречей с Путиным.

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