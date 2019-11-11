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11 ноября • обновлено в 21:34
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Дорогу молодым? В "Слуге народа" определились, кто может заменить скандального Яременко

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На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко претендуют четверо нардепов от "Слуги народа".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, кандидатов определили на собрании фракции в понедельник, 11 ноября.

Интересно, что троим из кандидатов на столь высокую должность еще даже не исполнилось 30 лет: Святослав Юраш (23), Марина Бардина (26), Елизавета Ясько (29). Четвертым претендентом является Никита Потураев, которому 49 лет.

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При этом пока что за кандидатов в "Слуге народа" решили не голосовать, поскольку глава фракции Давид Арахамия заявил, что будет проведен партийный праймериз.

Елизавета Ясько

Елизавета Ясько

Левый берег

Марина Бардина

Марина Бардина

Апостроф

Никита Потураев

Никита Потураев

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Святослав Юраш

Святослав Юраш

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Яременко ушел с поста главы комитета

Яременко ушел с поста главы комитета

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Богдан Яременко Никита Потураев Елизавета Ясько
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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