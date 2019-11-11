Дорогу молодым? В "Слуге народа" определились, кто может заменить скандального Яременко

На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко претендуют четверо нардепов от "Слуги народа".
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, кандидатов определили на собрании фракции в понедельник, 11 ноября.
Интересно, что троим из кандидатов на столь высокую должность еще даже не исполнилось 30 лет: Святослав Юраш (23), Марина Бардина (26), Елизавета Ясько (29). Четвертым претендентом является Никита Потураев, которому 49 лет.
При этом пока что за кандидатов в "Слуге народа" решили не голосовать, поскольку глава фракции Давид Арахамия заявил, что будет проведен партийный праймериз.
Елизавета Ясько
Левый берег
Марина Бардина
Апостроф
Никита Потураев
Святослав Юраш
ukrinform
Яременко ушел с поста главы комитета
Гордон
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
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