Дорогу молодым? В "Слуге народа" определились, кто может заменить скандального Яременко

На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко претендуют четверо нардепов от "Слуги народа".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, кандидатов определили на собрании фракции в понедельник, 11 ноября.

Интересно, что троим из кандидатов на столь высокую должность еще даже не исполнилось 30 лет: Святослав Юраш (23), Марина Бардина (26), Елизавета Ясько (29). Четвертым претендентом является Никита Потураев, которому 49 лет.

При этом пока что за кандидатов в "Слуге народа" решили не голосовать, поскольку глава фракции Давид Арахамия заявил, что будет проведен партийный праймериз.

Елизавета Ясько Левый берег

Марина Бардина Апостроф

Никита Потураев Facebook

Святослав Юраш ukrinform

Яременко ушел с поста главы комитета Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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