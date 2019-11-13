Дороги станут безопасными: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит аудит безопасности дорог в стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы Офиса президента. Указ главы государства вносит изменения в некоторые законы Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог, говорится в сообщении.

Владимир Зеленский open4business.com.ua

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий". "Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования", – сказано в сообщении.

Кроме того, документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

"Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Как отмечается в законопроекте, согласно международному опыту, стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составляет примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Ожидается, что проект акта будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине на 54 км трассы М-06 в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта WiM взвешивания грузовиков в движении.

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