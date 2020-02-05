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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Дорогая моя…": Кива нагрубил журналистке в Раде. Видео

4.7т
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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива повысил тон, общаясь с журналисткой в Верховной Раде.

Политик уклонялся от ответа, не отрицая и не подтверждая переписку с депутатом Госдумы РФ, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает "Радио Свобода".

"Я действительно парламентарий европейского государства. И я за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моему народу. Депутаты российской Думы – это такие же парламентарии", – ответил депутат на камеру.

Илья Кива

Илья Кива

Скриншот

Кива уходил от прямого ответа, не комментируя видео, на котором он общался с человеком, который записан у него в телефоне как Владимир Жириновский.

"Почему я не признаю? Я не отрицаю, дорогая моя. Можно же подтверждать, нельзя отрицать, а можно оставаться в нейтральной позиции… Я со многими народными депутатами – и Европарламента, и Государственной думы – веду взаимоотношения, так как именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы", – рассказывал нардеп.

Журналистка указала Киве, что Жириновский поддержал оккупацию Крыма и террористов "ЛДНР".

"И что? С ними не нужно разговаривать? Мое оружие как парламентария – слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?" – возмущался политик.

При этом Кива не назвал точное количество российских политиков, которых он сумел переубедить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардепа Илью Киву засекли в Верховной Раде, где он якобы переписывался с депутатом Госдумы РФ, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

  • Позже Кива отрицал общение с российским пропагандистским депутатом Владимиром Жириновским.

  • Однако потом признался, что не видит проблемы в общении с российскими политиками.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Илья Кива Владимир Жириновский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" скандалы
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Гоша Злой
Гоша Злой
зачем обоз его пиарит? игнорьте его и он завянет сам
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Гоша Злой
Гоша Злой
идиот
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Aum Yantra
Aum Yantra
тестостерон жирика -гівнюк
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