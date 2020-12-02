Пандемия, безработица, остановка выплат из бюджета не удерживаются желание депутатов решать свои главные задачи, а именно - упростить требования для трудоустройства помощника или помощницы депутата и соответственно увеличение оплаты их "тяжелой и ненормированного труда"!

Итак, сегодня группа депутатов из разных фракций снова требуют поддержать их законопроекты о том, чтобы помощником депутата можно было быть с образованием младшего бакалавра и соответственно повысить оплату труда помощников.

Напомню, что в первой версии предлагалось, что право писать законы для ВР должны лица без образования! Сейчас, после критики, предлагается повысить требования к помощникам законодателей установив, минимальное требование в статусе младшего бакалавра.

(Степень младшего бакалавра, то есть налоговый уровень высшего образования получают выпускники колледжей).

Что касается идеи повышения оплаты труда, то депутаты снова предлагают увеличить месячный фонд для помощников каждого депутата в 66 тыс. 284 гривен, а годовой согласно 795 тыс. 408 гривен. Таким образом, оплата помощников депутатов в этот нелегкий и активный законотворческий период, когда сессия собирается лишь на несколько дней в месяц, будет составлять 336 млн 457 тыс. 584 гривны, то есть увеличится на 85 млн по сравнению с нынешними затратами из бюджета!

Попутно добавлю, что после творческой работы над бюджетом от 1 до 2 чтением общие расходы народа на содержание Верховной Рады тоже увеличились почти на 250млн и достигли цифры в 2 миллиарда 529 млн 712, 2 тыс. гривен!

Итак, сегодня ВР снова будет решать главный вопрос современности как финансово помочь легендарной и престижной профессии помощника и помощницы депутата!

П.С. Об общеизвестной практике трудоустройства помощниками депутатов родственников других депутатов здесь умолчим.