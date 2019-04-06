"Допустил две главных ошибки": Порошенко заявил о необходимости "перезагрузки"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Службу безопасности Украины нужно "перезагрузить".

Об этом он сказал 6 апреля во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк на странице в Facebook.

По словам Каленюк, на встрече присутствовали около 20 участников. В ходе беседы Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация".

facebook.com/dkaleniuk

Президент считает, что СБУ и другие правоохранительные органы стоит лишить функций экономических расследований. Он отметил, что в стране нужно создать отдельную службу, которая работала бы с делами о преступлениях в этом сфере – Нацбюро финансовых расследований.

Как пояснила представительница ЦПК, процедура отбора руководителя такого бюро должна происходить с привлечением мижнарождних экспертов по примеру отбора судей Антикоррупционного суда.

При этом, по словам Каленюк, о работе НАБУ Порошенко заявил, что поддерживает главу бюро Артема Сытника, "хотя есть замечания к работе органа".

"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней... Обсуждали также кадровые вопросы Сергея Семочко и Павла Демчины. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", – написала Каленюк.

По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий распорядился закрыть до 28 марта все уголовные дела о незаконном обогащении чиновников.

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