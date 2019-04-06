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"Допустил две главных ошибки": Порошенко заявил о необходимости "перезагрузки"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Службу безопасности Украины нужно "перезагрузить".

Об этом он сказал 6 апреля во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк на странице в Facebook.

По словам Каленюк, на встрече присутствовали около 20 участников. В ходе беседы Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация".

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"Допустил две главных ошибки": Порошенко заявил о необходимости "перезагрузки"

facebook.com/dkaleniuk

Президент считает, что СБУ и другие правоохранительные органы стоит лишить функций экономических расследований. Он отметил, что в стране нужно создать отдельную службу, которая работала бы с делами о преступлениях в этом сфере – Нацбюро финансовых расследований.

Как пояснила представительница ЦПК, процедура отбора руководителя такого бюро должна происходить с привлечением мижнарождних экспертов по примеру отбора судей Антикоррупционного суда.

При этом, по словам Каленюк, о работе НАБУ Порошенко заявил, что поддерживает главу бюро Артема Сытника, "хотя есть замечания к работе органа".

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"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней... Обсуждали также кадровые вопросы Сергея Семочко и Павла Демчины. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", – написала Каленюк.

По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.

"Допустил две главных ошибки": Порошенко заявил о необходимости "перезагрузки"

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий распорядился закрыть до 28 марта все уголовные дела о незаконном обогащении чиновников.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
политикаСпециализированная антикоррупционная прокуратураНАБУСБУ
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Федоров Федор
Федоров Федор
В ходе беседы Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация"......Нет Петро,дело совсем не в этом....... Осел, козел, мартышка и косолапый мишка устроили Квартет в басне Крылова. Выдумщица мартышка по-всякому устраивала их музыкальную игру, да вот как и остальные не подумала, что музыкальные инструменты и ноты - это не всё, что нужно для музыки. Оказывается, нужно уметь играть! Ворона и лисица Лебедь, щука и рак Басня Квартет читать Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки И сели на лужок под липки - Пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта, Я, прима, сяду против вторы; Тогда пойдет уж музыка не та: У нас запляшут лес и горы!" Расселись, начали Квартет; Он все-таки на лад нейдет. "Постойте ж, я сыскал секрет, - Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим, Коль рядом сядем". Послушались Осла: уселись чинно в ряд, А все-таки Квартет нейдет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы И споры, кому и как сидеть. Случилось Соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье: "Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье, Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, КАК НИ САДИТЕСЬ, Все в музыканты НЕ ГОДИТЕСЬ"
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
петя на зоне тебя перезагрузят! Зеленский президент!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Будет тяжело, но шансы есть. Порошенко ещё и не такое делал. Тяжело убирать в доме, когда в него хотят влезть бандиты. Приходится одной рукой держать дверь, а второй пылесосить.
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Севченко Николай, только бандит в этом доме сам порошенко!
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