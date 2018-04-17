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Олег Недава
Олег Недава
Народний депутат УкраїниВсе статьи автора

Донбассу угрожает техногенная катастрофа, сопоставимая с Чернобылем

2.1т

На самом деле, спрогнозировать ситуацию после затопления шахты "Юнком" несложно – рано или поздно случится "схлопывание" капсулы и выброс радиоактивной воды в водоносные горизонты, что в итоге приведет к неизбежному радиационному заражению местности.

Дальше эта вода, смешавшись с водой из соседней шахты "Красный Октябрь", может вылиться в подтопление прилегающей территории или попасть по выработкам в шахту "Южная", расположенной на неоккупированной части Донецкой области.

Я склонен согласиться с учеными, которые предполагают, что скорее всего подземные воды попадут на водоотлив в сторону Северского Донца – главного источника питьевой воды в регионе.

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Это далеко не единственная экологическая "горячая точка" в регионе. Еще один пример - Горловский химический завод. В случае затопления шахты "Александр-Запад" произойдет массовая инфильтрация мононитрохлорбензола в поземные воды. Отдельную угрозу представляют хвостохранилища - отстойники, отгороженные от водных объектов дамбами, в которые сбрасывались токсичные отходы предприятий горнодобывающей, горно-обогатительной, металлургической, коксохимической и химической отраслей. Последствия разрушения таких объектов очевидны: токсичные отходы, которые хлынут в реки, приведут к неминуемой экологической катастрофе, которая затронет не только Донбасс, но и соседние территории.

Кроме того, особо нужно выделить хранилище радиоактивных отходов, расположенное между поселком Пески и шахтой "Октябрьская", а также хранилища, содержащие ртутные отходы на шахте 2-бис в Горловке, где добывалось сырье для производства ртути на Никитовском ртутном комбинате. Эта шахта пока находится в режиме сухой консервации. Подчеркиваю – пока!

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На сегодняшний день на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в результате затопления дальнейшей эксплуатации не подлежат уже 36 угольных шахт! Из-за отсутствия экологического контроля над закрытыми угольными предприятиями загрязнения фиксируются в почве и реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донец, Клебан-Бык. По итогам исследования загрязненности Северского Донца при входе в зону конфликта и при выходе его на территорию РФ в 2016 году было зафиксировано трехкратное повышение минерализации воды. В отдельных анализах по микрокомпонентам и органохимии отмечено повышение в 8–10 раз!

Угрозой для людей является не только заражение питьевой воды, но и другие негативные последствия: затопление поселков, засоление почв, загрязнение рек и водоемов, проникновение взрывоопасных и токсичных газов в верхние слои породы и основания зданий.

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Все это может привести к возникновению огромных территорий, непригодных для безопасного проживания, и, как следствии, появлению "экологических" беженцев из Донбасса.

На протяжение 4 лет как заместитель председателя комитета ВР по вопросам экологической политики я неоднократно обращал внимание на катастрофический урон для окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Сегодня проблема приобрела общенациональный масштаб и требует немедленного вмешательства международного сообщества.

Очевидно, что усилиями одной Украины ее не решить. В целом проблема требует серьезного дипломатического и военного уровня урегулирования. Необходимы гарантии безопасности от обеих сторон конфликта для обеспечения доступа ко всем опасным объектам со стороны экспертов и обслуживающего персонала. Поэтому готовлю обращение в ОБСЕ, ООН, спецпредставителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру, (если надо, то и к РФ) с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и помочь нам в стремлении предотвратить глобальную экологическую катастрофу на Донбассе.

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Автор
Олег НедаваОлег Недава
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Украина
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