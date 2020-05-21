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21 мая • обновлено в 23:13
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"Донбасс вернем быстрее": Резников рассказал, почему Путин не сможет удерживать ОРДЛО и Крым

8.1т
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Украина быстрее вернет под свой контроль оккупированные территории Донбасса, чем Крым.

Об этом в интервью "Новостям Донбасса" заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, Россия использует Донбасс как "временную карту" для удержания Крыма. Однако, рано или поздно обе территории вернутся в Украину.

"Крым – это наземный авианосец, который стратегически нужен для присутствия в Черном море, мы это понимаем. Донбасс – это временно разыгрываемая карта РФ, в первую очередь, чтобы удержать Крым. И надо отдавать этому отчет. И надо понимать, что Донбасс мы вернем быстрее, чем Крым. Крым мы тоже вернем, просто всему свое время. Это параллельные треки, но они будут двигаться", – заявил он.

По словам министра, произойдет это, так как у Украины есть оружие, которым не располагает Россия – мощная национальная основа.

"С одной стороны, образ украинца – это такая казацкая вольница, при этом должен быть свой "маєток", своя "хатинка", колодец, "вишневий садок", как это нарисовано, с казаком Мамаем, яблони-вишни, что-то свое. И тогда, защищая что-то свое, украинцы объединяются в движение против внешнего соперника. Но у нас есть еще одна история: мы же смотрим, как у кума. Если у кума лучше, то меня это возбуждает и просыпается "ген хорошей жизни". Поэтому украинцы выходят на майданы", – пояснил он.

Резников рассказал, почему Путин не сможет удерживать ОРДЛО и Крым

Резников рассказал, почему Путин не сможет удерживать ОРДЛО и Крым

При этом он отметил, что это всё не "19 век", а основа украинской ментальной карты, которая делала украинцев сильными военачальниками и так далее. Резников уверен, что Россия попросту не сможет сдержать этот "казацкий ген" у людей, живущих на временно оккупированных территориях"

"Даже если взять царскую Империю, большинство военачальников, в том числе средних и низовых командиров, были украинцами. Сегодня в Российской Федерации очень много людей с украинскими фамилиями, в том числе и в армии. Потому что это козацкое наследие, ген. Даже то, что происходит на Донбассе, не может попасть под матрицу Российской Федерации. Она это не удержит, для нее это временное явление", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников заявил, что люди, живущие на территории ОРДЛО и Крыма, инфицированы годами российской пропаганды.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Теги
война Россия - страна-агрессор
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