Украина представит новый план по Донбассу на "нормандской" встрече – Кравчук

На новой встрече "нормандской четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. По словам первого украинского президента, сейчас Киев в лучшей переговорной ситуации, чем раньше.

"Сейчас украинская сторона готовит план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Его проект мы готовы представить на ["нормандской"] встрече в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон", – сказал политик.

"Я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше", – добавил он.

Кравчук подчеркнул, что в противном случае переговоры продолжатся.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также отметил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы российская сторона оказывала давление на украинскую сторону.