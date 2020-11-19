Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО – Кравчук

Украина представила список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами и ждет ответа от ОРДЛО.

Об этом в интервью изданию "Громадське" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что представители Украины будут добиваться нового обмена в ближайшее время, однако сроки не конкретизировал.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен – это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", – сказал первый украинский президент.

Кравчук отметил, что вопрос ставится более широко. Точно не известно, сколько именно людей на неподконтрольных территориях страдают от различных форм давления.

"Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", – сообщил Кравчук.

Он пояснил, что план украинской делегации в ТКГ состоит в том, чтобы обменять тех людей, списки которых подготовлены, затем действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.