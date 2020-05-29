Донбасс сразу не вернется в Украину, но есть вариант – Кравчук
Украине нужно разработать стратегию постепенного возвращения оккупированного Донбасса.
Как заявил в интервью Алесе Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук, немедленно вернуть потерянные территории уже не получится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Донбасс сегодня прямо с пылу с жару не может прийти в Украину и стать полноценной единицей Украины, которая примет украинские законы, украинскую философию жизни, украинское управление и так далее. Не готовы", – сказал он.
По убеждению Кравчука, это необходимо делать постепенно.
"Создать какую-то систему жизни на Донбассе, которая бы учитывала их интересы, но гарантировала нашу связь с Украиной, а не с Россией, – над этим надо думать. То есть просто сказать: "Россия уйдет, военные, – и Донбасс станет таким, каким был", – никогда. Быстро Донбасс таким не станет. Это надо понимать всем", – подчеркнул экс-президент.
Он отметил, что знает общее настроение людей на Донбассе.
"Часть людей обвиняет Украину. Часть говорит: "Уйдите отсюда – и мы сами будем жить хорошо. Вы не хотите уйти, поэтому у нас беда". Часть понимает, что Россия, играя на Донбассе в эту игру, имеет свои далеко идущие цели – цели участия в разделении мира… Это люди понимают", – рассказал Кравчук.
Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Станислав Белковский высказал мнение, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.