Резников ответил, когда разработают проект по амнистии на Донбассе

Законопроект о переходном периоде на Донбассе, в том числе – о вопросах амнистии, планируют презентовать в Верховной Раде Украины не позднее первого квартала 2021 года.

Такие надежды в эфире "Украины 24" высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Программа с политиком была опубликована на YouTube-странице телеканала.

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементах амнистии мы попробуем презентовать в парламенте не позднее первого квартала следующего года", – сказал министр.

По мнению Резникова, большинство людей, проживающих на временно оккупированных территориях, – заложники ситуации и невозможности уехать от войны. Коллаборационистов и преступников среди населения наименьший процент, считает он.

"Поэтому нужно принимать закон о переходном периоде, куда включать целый блок переходного правосудия, и четко определиться, кто является преступником, кто является коллаборационистом, потому что он служит оккупационному режиму сознательно и отказался от своей Украины, а кто живет там и вынужден там выживать. И это разные абсолютно категории", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Журналистка спросила, как отличать сознательных и вынужденных коллаборационистов, на что Резников ответил:

"А как сегодня правосудие разделяет, кто украл курицу случайно или специально? Для того и существует правосудие. Для того и должны дальше работать законы. Есть понятие умышленного преступления, неумышленного преступления и т.д. Поэтому сегодня нельзя кого-то обвинять. Должны работать правоохранительные органы, имея законодательную базу".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников заявил, что в процессе реинтеграции Донбасса украинская власть будет вынуждена провести амнистию, но она будет неприменима к тем, кто причастен к военным преступлениям.