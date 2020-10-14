Донбасс не вынесут на "всенародный опрос", Арахамия пообещал "нормальные вопросы"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в среду, 14 октября, в эфире одного из телеканалов, передает УНН. Арахамия пообещал, что никакой "зрады" не будет.

"Я могу точно заверить, там нет никакой "зрады": нет ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке никаких вопросов, которые сейчас политические оппоненты пытаются разыграть, не будет. Это нормальные вопросы, о которых спорят в обществе", – рассказал он.

Арахамия добавил, что скоро таких опросов станет больше, однако формат их проведения будет отличаться.

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