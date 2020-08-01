Донбасс не сможет ветировать общенациональные решения, – Кулеба

Отдельные районы Донецкой и Луганской области после реинтеграции будут иметь статус в рамках широкой формы децентрализации.

Как сообщил в интервью "Главкому" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, у Донбасса будет отсутствовать любое право вето на общенациональные решения.

"Мы остаемся унитарным государством, децентрализованным. Обо всем остальном надо договариваться, но мы именно этим и занимаемся", – отметил он.

По словам Кулебы, одно из условий реинтеграции – это вывод иностранных подразделений, техники, разоружения незаконных вооруженных формирований.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть нацгвардия, хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что о том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, тоже надо договариваться.

"Можно подходить креативно, опираясь на опыт других стран. Но, в конце концов, там должен висеть украинский флаг, функционировать украинская полиция, украинские суды и украинские органы правопорядка", – заявил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что безопасная реинтеграция Донбасса продлится минимум 25 лет.