Донбасс не получит особый статус, а Минские соглашения надо менять, – Резников

Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.

Об этом в пятницу, 18 сентября, с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников.

"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет и это исключено. Так же президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", – отметил чиновник.

Резников добавил, что переговоры в ТКГ очень сложные, а оппоненты (Россия. – Ред.) очень часто "играют не по правилам, но украинская делегация делает все, чтобы отстоять интересы Украины". При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.

Также дипломат сказал, что никаких выборов в ОРДЛО 25 октября не будет. Он акцентировал на том, что выборы могут проведены только после деоккупации Донбасса.

Кроме того, по словам Резникова, реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины и России сделали разные заявления насчет проведения местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.