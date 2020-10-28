Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал начинать думать о международной посреднической миссии на востоке Украины.

Но очевидно, что Москва будет настаивать на том, чтобы ее представители входили в такой миссии, чтобы таким образом легализовать утверждение Кремля, что в Украине происходит "гражданская война", а Россия тут вовсе не при чем.

Если же Путину не удастся "просунуть" своих представителей в международной посреднической миссии, то Кремль захочет чтобы там были представлены специалисты из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана и еще ряда стран, которые являются сателлитами России.

И здесь Украине нужно проявить политическую твердость, и ни в коем не соглашаться на участие в такой миссии московских марионеток, если мы не хотим проиграть эту политическую партию России.

Сейчас все идет к тому, что очень скоро мы увидим прецедент освобождения одной из тех оккупированных территорий, Российская Федерация наплодила по своему периметру. Речь идет о Нагорном Карабахе. А когда это произойдет, то это будет означать, что маятник качнулся в обратную сторону, поэтому готовиться нужно уже сейчас.

Однако возвращение оккупированной части Донбасса снова под контроль Украины – тема чрезвычайно сложная. Ведь с одной стороны, каждый новый год пребывания этой украинской территории под контролем Москвы, все больше отдаляет ее населения от остальной Украины.

Однако, если делать это в спешке, на угоду политической конъектуре, или для возможного увеличения рейтинга властной команды и президента, то можно достичь обратного эффекта.

Хотя, если посмотреть на результаты местных выборов ни на минуту не оккупированной части Донбасса, то четко видно, что даже после его возвращения, он может очень длительное время и в дальнейшем оставаться проблемным регионом Украинского государства.

Часть Донбасса оставаться заселенным антиукраински настроенным населением, и оно оттуда никуда не денется.

И если гипотетически представить себе, что уже в следующем 2021 году Донбасс будет деокупованим, то перед центральной украинской властью в Киеве появится сразу сверхсложная задача, как одновременно дерусифицировать и украинизировать Донбасс, и одновременно поднять его экономику.

При этом необходимо четко понимать, что возрождение Донбасса в том виде, каким мы его помним до российской оккупации в 2014 году, уже не будет.

К тому Донбасс был многолюдным регионом с мощными финансовыми потоками, сырьевой экономикой и советской мифологизацией.

Этот регион обуяла гордыня. "Мы кормим Украину", "все будет Донбасс" – это все и привело к президентства предателя Украины Виктора Януковича, и в конце концов и к краху Донбасса.

Теперь судьба Донбасса – депрессивный регион. И это надолго. Многочисленные убыточные шахты, которые были затоплены московскими оккупантами, никто не будет восстанавливать. Потому что это экономически нецелесообразно.

Многие отсталых и морально устаревших предприятий были порезаны теми же россиянами на металл, а действующие и перспективные быстро демонтированы и выведены в Российскую Федерацию. А Экономически активные люди уехали Донбасса и большинство из них уже никогда туда не вернется.

Хотя можно предположить, что после деоккупации Донбасса многочисленные финансовые доноры, а именно европейские правительственные и неправительственные фонды, украинские корпорации и украинское правительство, попытаются влить туда кучу денег.

Но и тогда максимум на что способен рассчитывать Донецк, но даже не все Донбасс, – это путь к некоему донбасского соответствия Детройта. Когда процветающего американского индустриального города, много десятилетий было лидером автомобилестроения в США.

И нужно быть откровенными перед самими собой, ситуация в Донбассе сегодня настолько критическая, что его ждет деиндустриализация, депопуляция и затяжной экономический кризис, если не создать действенной комплексной программы возрождения этого украинского региона.

В то же время, самый простой и самый действенный путь дерусификации и украинизации – через экономические рычаги.

Населения Донбасса только тогда будет воспринимать положительно своем возвращении в Украину, если оно почувствует существенную положительную разницу между тем, что происходило во время русской оккупации и во времена после деоккупации этого региона Украинского государства.

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