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Олег Недава
Олег Недава
Народний депутат УкраїниВсе статьи автора

Донбасс может стать регионом, непригодным для жизни

6.7т

Есть первая реакция на мои обращения в ОБСЕ, ООН, Международный комитет Красного Креста, а также к лидерам стран "Большой семерки" и Специальному представителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру с просьбой вмешаться в ситуацию с затоплением шахты "Юнком", на которой в 1979 году был взорван ядерный заряд.

По оценкам экспертов, затопление этой шахты грозит глобальной экологической катастрофой - радиоактивные отходы, которые находятся на глубине, вместе с подземными водами выйдут на поверхность. В результате будет заражена не только окружающая территория, но и стоки реки Северский Донец – главного источника питьевой воды в регионе.

В посольстве США выразили обеспокоенность информацией о радиоактивном заражении на Донбассе. США призывают Россию и управляемые ею силы из ОРДЛО не затапливать шахту "Юнком", где проводилось ядерное испытание. В Госдепе США также уверены, что затопление шахты, расположенной в 40 километрах от Донецка, может представлять угрозу для снабжения питьевой водой тысяч украинцев.

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"Мы призываем Россию и управляемые ею силы действовать ответственно", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В связи с решением боевиков "ДНР" прекратить откачку воды из шахты "Юный коммунар", которая находится на временно оккупированной территории, прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по статье "экоцид". Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что в апреле текущего года представители псевдореспублики "ДНР" приняли решение и анонсировали прекращение откачки воды из енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на временно оккупированной территории в поселке Бунге. Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтовых и поверхностных вод местности и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря",отметила Сарган.

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Прокуратура Донецкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст.441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по указанному уголовному производству будет осуществляться ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

Реальной ситуацией с радиационной безопасностью на объекте "Кливаж" сегодня не владеет никто. В мае после остановки откачки воды был обезвожен примыкающий к территории шахты водоем. Вместе с прудом погибла вся растительность и живность, обитавшая в нем. Несмотря на это, "власти ДНР" в один голос утверждают, что этот процесс никакой опасности для местного населения не несет, и не спешат допускать международных экспертов, которые могли бы оценить степень угрозы ядерного заражения.

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Ситуация на "Юнкоме" - случай далеко не единичный: на Донбассе находятся 4 шахты, где хранятся радиоактивные отходы - "Юнком", "Александр-Запад", "Углегорская" и шахта им. Калинина в Донецке. Еще около 35 шахт региона затоплены полностью или частично. Существует уже несколько научных прогнозов, по которым с высокой вероятностью весь Донбасс в ближайшее время станет зоной техногенного бедствия. Одна из главных причин – растущее количество остановленных и затопленных шахт. По мнению экспертов, их затопление влияет на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами. Оно может вызвать проседание грунтов, разрушение газо- и водопроводов, а также промышленных и инфраструктурных объектов.

За 200 лет из шахт Донбасса извлечено 10 млрд куб. м угля и пород. Нарушены недра с оседанием поверхности на площади 15 тыс. кв. км. Пока был контроль и водоотлив — поддерживалось равновесие. Теперь оседания, деформации и гидроудары выталкивают грязь и подземные воды наверх. Достаточно вспомнить Стаханов (нынче Кадиевка): после остановки водоотлива разрушения произошли всего за три года. За это время вода потекла в подвалы, кое-где добралась и до первых этажей. Начали трескаться фундаменты, пошли трещины и разрушения зданий. Вместо низин возникли засоленные болота, где ничего не растет. Боюсь, что при нынешнем положении дел такая печальная участь ожидает и другие города Донбасса.

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По информации главного научного сотрудника Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Евгения Яковлева, в ноябре 2016 года специально собранная команда изучала резервные источники воды, включенные в список службы МЧС. Так вот, 88% этих источников уже непригодны для питья. Все это может привести к тому, что 90% территории Донбасса в обозримом будущем станет непригодной для жизни.

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Олег НедаваОлег Недава
Место
Украина
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