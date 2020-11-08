Кравчук – о замене "Минска": пока видим сплошные обвинения Украины

Минские соглашения в том варианте, в котором они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, необходим пересмотр последовательности пунктов соглашения.

Об этом в интервью российскому агентству ТАСС заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Он также подчеркнул, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева будет игнорироваться.

Как сказал первый украинский президент, те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что признают и другие переговорщики.

"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе", – сказал он.

"В нашем плане я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", – добавил политик.

В частности, он указал на вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы на Донбассе. По словам Кравчука и в соответствии с предложенным Киевом планом, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Минский процесс, как заявил политик, нужно "закрывать", если Украину будут "водить за нос" и искать возможность остановить переговоры и достигнутые шаги.

"Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир – главное", – сказал первый глава Украины.

Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.

"В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу", – сказал он, добавив, что "нужно слушать друг друга, а не обвинять".

Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований с Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на востоке Украины.

"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс – это Украина или нет?" – обратил внимание Кравчук.

"Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", – отметил он.

Кравчук подчеркнул: свое видение последовательности шагов по урегулированию на Донбассе, которая отличается от той, что закреплена в "Минске-2", Украина передала на рассмотрение ОБСЕ и готова обсуждать итоговый документ в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук заявил, что Верховная Рада должна принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, но не будет закреплять особый статус региона в Конституции Украины.