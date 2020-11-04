Кравчук назвал главную проблему переговоров с Россией по Донбассу

Основная трудность переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоит в том, что Россия не признает себя стороной конфликта.

Об этом в интервью Atlantic Council заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Первый президент отметил: Кремль ни разу не выполнил то, что было заявлено в Минске.

"У России есть оправдание для этого: Россия заявляет, что не участвует в переговорах", – сказал Кравчук.

Он уточнил, что официальная политика Кремля такая: конфликт на Донбассе – это якобы внутренний конфликт между Украиной и некоторыми районами Луганской и Донецкой областей, и Россия якобы не участвует в нем. Руководство страны-агрессора отрицает, что на востоке Украины есть российские войска и военная техника.

"И [Борис] Грызлов, мой нынешний коллега, который является частью Трехсторонней контактной группы, он вроде как там, он подписывает кое-что, но [как будто] он говорит: "Я не участвую в этом. Вот это представители Донецкой и Луганской областей, с ними надо договариваться".

Например, мы участвуем в конференц-связи, подобной этой, и он ничего не произносит, прежде чем они не присоединятся к разговору. Они присоединяются к телеконференции и спрашивают его, Грызлов, наш модератор от ОБСЕ, спрашивает его: "Что вы думаете об этом?" – "Я не буду говорить, пока они не займут свои места, представители Донецкой и Луганской областей, территорий, которые не контролируются Украиной", – рассказал о случае на переговорах Кравчук.

По его словам, Россия "что-то подписывает и вроде как участвует", но на самом деле говорит: "Нет".

"И в этом загвоздка наших переговоров. Мы ведем переговоры в присутствии Грызлова, который говорит, что они не участвуют... что не являются стороной конфликта. И мы говорим: "Как вы можете утверждать это? Мы это действительно видим, это уже зашло так далеко, это очевидно всем, а не только Украине", – подчеркнул первый украинский президент.

Он сказал, что Россия придерживается такого "центрального стратегического пункта" спокойно, последовательно и неуклонно.

"Вот почему мы не можем начинать договариваться – потому что Россия, очевидно, есть, а ее нет, понимаете. Если бы мы только смогли встать на нормальную основу в наших отношениях с Россией, возможно, эти переговоры были бы возможны. Но мы просто не можем встать на эту нормальную основу – Россия просто уклоняется от нас каждый раз, когда мы пытаемся поднять эти вопросы", – пояснил глава делегации в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук считает, что с точки зрения решения проблемы российской агрессии против Украины не имеет значения, кто именно – Дональд Трамп или Джо Байден – станет президентом США.