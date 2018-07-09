Донбасс им не нужен: Гриценко пояснил, чего добивается Кремль

Оккупированный Донбасс не нужен России, но Кремль все еще добивается того, чтобы вернуть ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.

Об этом заявил в эфире телеканала ZIK экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

По его словам, жители оккупированного Донбасса "уже точно осознали, что России они не нужны, никто их там не ждет".

"Официально не зафиксированная, озвученная на экспертном, частном уровне позиция Кремля – Донбасс им не нужен. Но Россия хотела бы его отдать на тех условиях, которых хочет она. А нам нужно, чтобы была целостная страна, и насчет этого идет согласование позиций", - пояснил политик.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко рассказал о мирном плане по возвращению Донбасса, который создавался при его участии.