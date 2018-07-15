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"Украину продавать не будет": военный США объяснил политику Трампа

3.8тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп не намерен "разменивать" Украину на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время, у Трампа накопилось множество неприятных вопросов к руководству ЕС, которое якобы осуждает российскую агрессию, но при этом ведет бизнес с Кремлем.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан 1 ранга ВМС США Гарри Табах, комментируя приезд президента США в Европу.

"Никто вас (Украину – ред.) продавать не будет и обменивать вас не на что. Для нас важно, что происходит в Европе в целом. Европа и украинцы кричат - Трамп едет обниматься и целоваться с Путиным и сейчас продаст Украину. А он приезжает (на саммит) НАТО и первым делом говорит им - вы уже давно продали Украину за "Северный поток". Вы зарабатываете деньги, сейчас проголосуете за наши военно-морские силы быстрого реагирования, чтобы мы нашими кораблями могли перебрасывать войска в Восточную Европу. Опять за наш счет... А мы пока что строим "Северный поток", за свою оборону не платим, зарабатываем миллиарды. Вас встречать у нас времени нет, потому что мы на футболе в России", - заявил Табах.

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По его словам, Трамп делает Европе прозрачный намек: "Он говорит - хватит заниматься проституцией, причем за мой счет".

"Я читаю, что он говорит между строк - госпожа Меркель, вы не платите свои взносы в НАТО, говорите, что занимаетесь беженцами, а беженцы - это те же самые террористы, которые за эти деньги делают теракты против нас - опять все за мой счет. Вы еще тут про коррупцию что-то говорите? А вы знаете, что человек, который возглавляет "Северный поток" - ваш коллега (экс-канцлер Герхард Шредер - ред.)? Может вам, госпожа Меркель, это лично выгодно, потому что вы всегда канцлером не будете, а следующая ваша работа будет на месте вашего предшественника?" – заявил Табах.

Как заявил американский военный, Трамп "оттрампил" своих европейских партнеров: "Те же войны с тарифами… Трамп говорит - почему "Мерседесы" и БМВ мы в Америке продаем за ту же цену, что и у вас, без пошлин? А когда мы вам присылаем "Форды" - 30% берете? Нарушена конкуренция, давайте будем честно торговать. И все сразу говорят - "вы не цените ваших партнеров". А за что вас ценить? Вы в свою же оборону не вкладываете, зарабатываете на всем деньги, хотя мы вас защищаем не только своими деньгами, но и солдатами".

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"Трамп говорит такую вещь - американцам надоело, что Европа использует нас как банкомат, в который вы ничего не вкладываете, а только вытаскиваете деньги. А потом еще его пинаете, потому что дал мало денег или слишком медленно выдавал", - пояснил Табах.

"Никто Украину продавать не будет... Все говорят – раскол в НАТО. Ну и что? Если Европе больше не нужно НАТО, может быть, надо создать другое НАТО – с теми странами, которые дают свой вклад в безопасность – Болгария, Румыния, Украина", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал планы Германии по строительству газопровода в обход Украины.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Гарри ТабахДональд ТрампАнгела Меркель
Место
США
Объект
Европейский Союз
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Трамп наш! Санкции животворящие поможет расширить благодарным рашистам.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" А он приезжает (на саммит) НАТО и первым делом говорит им - вы уже давно продали Украину за "Северный поток"." Пи*деть в укросми привыкли все, и т.н. журналисты и их упоротые гости, вот слова Трампа:"Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России" Ни слова про продажу Укроины, срать Трамп хотел на Укроину
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Daks Viktor
Daks Viktor
Кастрюлев Мыкола, ти дебіл троляка. Не перекручуй факти.. Хоча ви свинособаки козломорді всі брехуни 👎👎👎
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлев Мыкола, Ну к чему такие мелочи? Они только портят перемогу.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Як раніше було сказано, що питання України контролює Конгрес США якого підтримують американські військові і тому завтра на зустрічі Трампа і Путіна, останньому будуть запропоновані до розгляду деякі варіанти поведінки на мировой арені. Негативних рішень по відношенню до України прийматися не буде. Це буде просто зустріч і не більше того. Це прекрасно розуміє і сам Путін, що завтра від Трампа нічого не отримає.
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