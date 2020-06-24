Домбровская приняла извинения Корниенко за "рабочую бабу": это недопустимо
Одна из возможных кандидатов в мэры Николаева Татьяна Домбровская приняла извинения главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, назвавшего ее "рабочей бабой".
Как заявила Домбровская в комментарии LB.ua, она считает недопустимым, чтобы мужчина говорил о женщине в такой форме.
"Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", – отметила политик.
Также она намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева, если партия так решит.
"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", – добавила Домбровская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор.
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.
По словам Корниенко, одна часть разговора была о нардепе от "Слуги народа" Ирине Аллахвердиевой, а вторая – о Домбровской. Именно о ней он сказал "баба робоча, як корабельна сосна".