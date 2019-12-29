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29 декабря • обновлено в 22:36
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Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

1.9т
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В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с украинскими пленными, которых освободили в воскресенье, 29 декабря, в ходе большого обмена.

Всего из ОРДЛО в Украину вернулись 76 человек. OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

Встречать освобожденных приехал президент Владимир Зеленский, их родственники, журналисты и другие украинцы.

Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

Вести

Ранее OBOZREVATEL писал, что около 21:30 борт с освобожденными из плена украинцами приземлился в "Борисполе". Президент Украины Владимир Зеленский уже в аэропорту и готовится дать брифинг.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмен пленными
Место
Украина Борисполь
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