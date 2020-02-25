Дом Рябошапки во Франции: генпрокурор сделал откровенное признание

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка признался, что он действительно купил дом во Франции.

В комментарии журналистам 25 февраля он сказал, что дом был куплен в кредит еще в 2016 году, передает УНИАН.

Дом Рябошапки во Франции

"Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", – отметил Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что зарплата жены позволяет выплачивать этот кредит.

Также он отметил, что достаточно часто бывает в том доме. "Там же моя жена и мои дети живут", – добавил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ 25 февраля появились фото дома генерального прокурора Руслана Рябошапки, который расположен во французском поселке Ла-Ванзено. Двухэтажный особняк площадью 145 квадратных метров расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток.

Напомним, что еще 8 февраля генпрокурор заявил, что взял в кредит 440 тысяч евро для покупки дома во Франции.

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