Должности и списки "Слуги народа" продавали на выборы, – нардеп Юнаков

В Украине на местных выборах продавали должности на глав городов и списки партии "Слуга народа".

Об этом в интервью "Цензору" рассказал нардеп от СН Иван Юнаков. По словам политика, некоторым депутатам от "слуг" приходится агитировать за кандидатов от других партий.

"Я читал неоднократно про "слив" многих городов. Как продавали мэрские должности и списки. В том числе в Киевской области. То есть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" просто обманывают, не дают им обещанные квоты. Более того, есть депутаты от СН, которым приходится агитировать за кандидатов от других партий", – рассказал Юнаков.

При этом нардеп признал, что в Украине происходит реванш старых политических сил.

"Реванш, во-первых, происходит из-за недальновидности лиц, принимающих решения. И во-вторых, из-за симпатий людей, смотрящих в сторону России (особенно переговорщиков ТКГ). И если уж говорить про слив местных выборов, то они остро ощущаются депутатами-мажоритарщиками", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.