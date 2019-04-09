"Должность-сковородка": всплыл "роковой" нюанс с увольнением Степанова

Начиная с 2014 года, в Одесской областной государственной администрации сменилось пять глав. Последние кадровые перестановки коснулись Максима Степанова, который намерен оспаривать свое увольнение президентом Украины Петром Порошенко.

На постоянную смену руководства Одесской ОГА обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Да, бывает положение хуже губернаторского — это должность главы Одесской облгосадминистрации. Область самая революционная, должность здесь — как сковородка. За пять лет поменялось в области пять глав облгосадминистраций", — пишет он.

Максим Степанов "Цензор.НЕТ"

Бутусов напомнил, что Николай Скорик был уволен в 2014 году в результате революции, Владимир Немировский — уволен в 2014 после серии беспорядков в Одессе 2 мая из-за конфликта с исполняющим обязанности президента, Игорь Палица — уволен в 2015 году из-за конфликта с президентом, Михаил Саакашвили — уволен в 2016 по той же причине. Теперь ситуация повторилась и с Максимом Степановым.

"Другого такого примера в Украине нет. Одесская область — это революционный путь, рано или поздно возглавляющий Одесщину переходит в оппозицию и получает неприятности вплоть до лишения гражданства. Что ж там такое в Одесской области происходит?" — подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова. Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию. Он сказал, что президент не имеет полномочий принимать такие решения.

В сети всплыл документ, в котором подтвердилась эта информация. Так, в 2018 году николаевский журналист Андрей Лохматов получил ответ из Администрации президента, в котором говорится, что у него нет законных полномочий отстранить главу Николаевской ОГА.

Официальный представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что 10 апреля Кабмин направит президенту представление на увольнение Степанова.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram