Должность – фикция: скандальный Герус прокомментировал свое увольнение

Уволенный с должности представителя президента в Кабинете министров, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус рассказал, что больше двух месяцев не выполнял свою работу.

Об этом он сообщил в Facebook, комментируя свою отставку.

"С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более двух месяцев не выполняю функций представителя президента в Кабмине. Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", – говорится в сообщении.

В комментарии под своим постом он подчеркнул, что данная должность не фикция, однако он был занят другими делами. Однако он не писал заявление об отставке, так как данная должность этого не предусматривает.

"Эта должность фикция, если ее занимает человек, который перезагружен другими делами. Если нет, то не фикция", – пояснил депутат.

Андрей Герус Аргумент

Также Герус отметил, что его отставка не связана с недавним конфликтом с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

"Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные с инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Л. (Олег Ляшко. – Ред.), это действительно весело", – добавил нардеп.

Скриншот

Скриншот

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабмине, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и назначил на его место Алексея Перевезенцева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Конфликт произошел из-за разногласия в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Позже журналист Кирилл Сазонов рассказал, что Ляшко подрался с Герусом из-за закупок Украиной электроэнергии из России, которые стали возможны благодаря нардепу.

Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера Радикальной партии Ляшко с депутатом Андреем Герусом.

Также Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка инициировал открытие уголовного производства на лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Кроме того, Олег Ляшко сообщил, что Украина прекратит закупку электроэнергии из России по так называемой "формуле Геруса".

Отметим, что 18 сентября Верховная Рада по инициативе Андрея Геруса приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил закупать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Беларуси.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставщиком выступила компания Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи".

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