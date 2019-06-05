Должность для Саакашвили: Зеленский рассказал о планах

Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в Украине на данный момент не предоставят никакой государственной должности.

Об этом в Брюсселе на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", – сообщил глава государства.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель добавила, что Украине будет полезен политический опыт Грузии.

"На этом этапе на официальном уровне не идет никакого разговора о предоставлении Саакашвили какого-либо поста. Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", – отметила она.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, Мендель сказала, что президент Украины восстановил ему украинское гражданство, "остальные шаги должны сделать представители правоохранительных структур".

Напомним, что представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что Саакашвили может войти в команду президента Зеленского.

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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