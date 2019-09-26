"Должна быть единой!" Лукашенко мощно поддержал Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина непременно должна быть единой и неделимой, несмотря на то, что на ее территории живут и люди других национальностей.

Свою позицию он озвучил на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября, передает БЕЛТА.

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Это украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной", – подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко также вспомнил о примере Югославии, которая из-за войны распалась на части. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", – заметил глава Беларуси.

Александр Лукашенко

Он также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы и заявил, что не видит ничего плохого в национализме.

"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать. Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране? Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" – задал риторический вопрос Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт невозможно урегулировать без привлечения США.

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