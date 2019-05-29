"Должен сидеть в автозаке!" Саакашвили раскрыл цель возвращения в Украину

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, рассказал о возвращении в Украину и своих политических амбициях.

В эфире телеканала "1+1", экс-глава Одесской области отметил также, что не боится возвращаться в Украину из-за возбужденного против него уголовного дела.

"Не боюсь. Два дня назад прокурор Кулик (Константин Кулик. – Ред.) подробно рассказал, как фальсифицировали это дело, и как президент Порошенко лично руководил этим. И это уголовное преступление, и кто должен сидеть в автозаке мне понятно. Думаю, что уже новый прокурор посмотрит на все эти дела, он будет некоррумпированный, и следствие, все на этом закончится", – рассказал он.

Саакашвили подчеркнул, что на данный момент не видит себя в кресле премьер-министра.

"Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности", – пояснил он.

Третий президент Грузии добавил, что готов сотрудничать с украинскими правоохранителями.

"Когда меня незаконно захватили, вы говорили, что это была пограничная служба. На самом деле это были личные охранники президента Порошенко", – пояснил он.

Михеил Саакашвили

Саакашвили также рассказал, что скучал за Украиной, и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, а вот с возвращением в политику будет осторожным.

"Конечно что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут был частью какого-то там местного политического процесса... Буду очень осторожен, пока еще раз попаду в этот процесс", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

При этом партия президента Зеленского "Слуга народа" не намерена принимать в свой состав Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.

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