"Должен решать Верховный Суд": нардеп указал на недостатки закона о снятии неприкосновенности

Во избежание возможных случаев политических преследований согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный Суд как независимая инстанция, а не единолично генпрокурор.

Об этом заявил депутат из фракции "Европейская солидарность", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев, комментируя законопроект 2237 о неприкосновенности народных депутатов Украины.

"Существенным недостатком этого законопроекта является то, что он предусматривает полную зависимость вопроса привлечения народного депутата к уголовной ответственности от решений Генерального прокурора. Поэтому проект закона содержит коррупционные риски и может допускать неодинаковое применение к различным народным депутатам", – сказал он.

Сергей Алексеев назвал недостатки закона о снятии депутатской неприкосновенности

Так, по словам Алексеева, не исключены ситуации, когда после вступления закона в действие в отношении одних депутатов даже сведения в ЕРДР не будут вноситься, а по другим – будут без особых на то оснований подаваться ходатайства о содержании под стражей. Поэтому такое решение должен принимать независимый орган.

"Мы предложили, чтобы ключевым субъектом, который будет давать согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, его задержание, арест или содержание под стражей был Верховный Суд, а именно объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС. Именно ВС является независимым субъектом и сможет обеспечить справедливый порядок решения этих вопросов", – сказал он.

Кроме этого Алексеев отметил, что Венецианская комиссия в своем заключении CDL-AD (2015) 013 отмечала, что в политической системе с уязвимой демократией, такой как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента. Поэтому народные депутаты внесли ко второму чтению поправку, по которой у Большой Палаты Верховного Суда будут полномочия предоставлять заключение о наличии "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины.

"В случае наличия "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины части 1 и 2 статьи 482-2 не могут быть применены, а полученные в результате применения данной статьи доказательства недопустимыми", – пояснил он.

Отметим, что суть закона сводится к изъятию из 80-й статьи Конституции двух частей, в которых говорится о гарантиях депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. "За" проголосовали 363 народных депутата. "Против" – 0.

3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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