"Должен извиниться!" У Порошенко обратились к Зеленскому из-за депутатов-непрофессионалов

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент Владимир Зеленский ответственный за тех непрофессиональных депутатов, которых он привел в парламент.

Об этом она сказала в эфире 5 канала. Комментируя высказывания представителя "Слуги народа" Брагаря, предложившего пенсионерке продать собаку и заплатить за газ, она заметила, что тоже почему-то получила платежку за газ за предыдущий год. При этом непонятно, каким образом в предыдущие периоды осуществлялась плата за транспортировку газа.

"Я себе представляю, насколько возмущенны сейчас граждане, которые начали получать эти платежки, и также ретроспективно за транспортировку газа за предыдущие периоды", – подчеркнула депутат.

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что этот вопрос поднимался несколькими представителями разных фракций во время заседания согласительного совета.

"Мне бы меньше хотелось обсуждать конкретного представителя монобольшинства, который в очередной раз демонстрирует свою несостоятельность. У меня больше вопросов к президенту Зеленскому. Он должен извиниться за то, кого он привел в парламент, и каких непрофессиональных людей он привел в парламент", – подчеркнула председатель комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный депутат партии "Слуга народа" Брагарь в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если она элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по "собачьему" скандалу в президентской партии.

В итоге Брагарю пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания Брагарь и предупредил нардепов, они могут очень быстро оказаться ближе к народу, оставив кресла парламента.

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