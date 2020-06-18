Все це вже було.

І обвинувачення в нібито неправильному призначенні водія.

І арешт за нібито неявку на ознайомлення з матеріалами.

І суддя Вовк.

І мичання депутатів більшості, що вони не в курсі – хай суд розбереться.

І заяви західних посольств про неприпустимість політрепресій.

Але Янукович відчинив ящик Пандори, - пише Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

І було 2,5 роки тюрми.

А потім – рішення Європейського суду про політичний характер переслідування.

А потім – вихід на волю.

А потім – революція проти несправедливості і самодурства.

В результаті – втеча в Ростов, вирок за держзраду і спецконфіскація 1,5 млрд дол. мафії.

За 2014 ми багато що змінили. В першу чергу - закрили ящик Пандори. При мені в ГПУ не було жодного вироку чи увязнення політичним опонентам за надумані справи.

Зараз президент Зеленський – на роздоріжжі. У ці дні його доля - в його руках.

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