Документы с подписями Януковича выставили на аукцион. Фото

На беларусском онлайн-аукционе выставили на продаж банковское юридическое дело вместе с копиями паспорта и других документов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Лот, оцененный в 49 тысяч беларусских рублей (более 560 тысяч гривен) появился на ресурсе Ay.by (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что на документах есть подписи Януковича. Продавец зарегистрирован как физическое лицо из Брянской области России.

Копии документов. Источник: Ay.by

Объявление о продаже. Скриншот

Владелец пообещал "только безопасную сделку и полная конфиденциальность". Он уверяет, что документы не являются подделкой.

"Из частной коллекции в коллекцию", – написал продавец.

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Копии документов. Источник: Ay.by

Объявление о продаже. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, недавно Виктор Янукович отпраздновал свое 70-летие в казино в Сочи (Россия) вместе с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.