Документ ООН? Зеленский попался на плагиате важного указа

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал указ О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года, текст которого практически полностью повторяет документ ООН нескольколетней давности.

Первым на сходство обратил внимание журналист Юрий Ткачев и написал об этом в своем Telegram-канале. Так, документ ООН называется "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Как и в нем, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым – "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим – "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".

Владимир Зеленский

Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык. Там говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".

Документы размещены на сайтах президента Украины и ООН соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на обрушение четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, озвучив ложную информацию о пострадавших, которую распространили СМИ.

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