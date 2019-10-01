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1 октября • обновлено в 11:42
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Документ ООН? Зеленский попался на плагиате важного указа

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал указ О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года, текст которого практически полностью повторяет документ ООН нескольколетней давности.

Первым на сходство обратил внимание журналист Юрий Ткачев и написал об этом в своем Telegram-канале. Так, документ ООН называется "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Как и в нем, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым – "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим – "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык. Там говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".

Документы размещены на сайтах президента Украины и ООН соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на обрушение четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, озвучив ложную информацию о пострадавших, которую распространили СМИ.

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Владимир Зеленский
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Мир Миру
Мир Миру
Чудово написано.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так это не Зе попался, а "спецы" с кучей оксфордских дипломов и заоблачными зарплатами. Хотя с другой стороны как бы и нормально, что документ ООН принят к исполнению.
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