Документ испарился: соратник Януковича восстановился в должности

Скандальный чиновник, сотрудничавший с террористами и входящий в окружение беглого экс-президента Виктора Януковича, Павел Панасюк восстановился в должности директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области.

Как пишет в своем блоге журналист Денис Казанский, руководитель ДАБИ Алексей Кудрявцев вместе с Панасюком придумали схему, которая позволила последнему избежать увольнения.

Как сообщал "Обозреватель", еще в ноябре 2017 года Панасюк написал заявление об увольнении, после огласки о его скандальном назначении.

Журналистам даже предоставили скан заявления.

Как выяснил Казанский, на самом деле Кудрявцев и Панасюк обманули общественность.

"Они разыграли хитрожопую комбинацию. Панасюк отправил скан своего заявления об уходе по электронной почте, а затем подал в суд и заявил, что не писал никакого заявления. Собственноручно написанного заявления Кудрявцев с него, как вы понимаете, предусмотрительно не потребовал. Представители ДАБИ в суде сыграли в поддавки, и в итоге предатель и пособник боевиков Панасюк был восстановлен в должности", - пишет журналист.

"В чем был смысл ломать всю эту комедию с увольнением я так и не понял. Видимо, Паша-Хаммер (как называли в Горловке Панасюка) и его шеф Алексей Кудрявцев решили, что разработали гениальную схему, о которой журналисты никогда не узнают. Но в итоге получился еще больший позор, чем был с самого начала. Впрочем, по-другому у таких мелких и бездарных жуликов и не бывает", - отмечает журналист.

Отметим, что Панасюк во время президентства Януковича занимал должность начальника Горловского управления внутренних дел Министерства внутренних дел.