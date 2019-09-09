"Доктор Смерть!" Супрун рассказала о необычном знакомстве с Зеленским

При первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала себя "доктором Смерть".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег". Фрагмент разговора в личном Telegram-канале обнародовала журналистка, шеф-редактор интернет-издания Соня Кошкина.

Как отметила Супрун, на встрече она презентовала президенту ход медицинских реформ.

Владимир Зеленский и Ульяна Супрун Коллаж

"Расскажу один эпизод, вам точно понравится. В самом начале его президентства у нас состоялась встреча... Присутствовали Богдан, Гончарук (тогда еще в статусе заместителя ОП), Шефир, другие.

Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично – за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я – Владимир Зеленский". "А я – доктор Смерть", – отвечаю. "Но это смерть советской медицины", – добавила я", – сказала бывшая чиновница.

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Напомним, 29 августа Ульяна Супрун написала заявление об увольнении с поста главы Минздрава на имя новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как писал OBOZREVATEL, новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на своем посту готова делиться с украинцами важными советами по теме медицины.

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