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10 сентября • обновлено в 06:27
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"Доктор Смерть!" Супрун рассказала о необычном знакомстве с Зеленским

4.3т Читать материал на украинском

При первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала себя "доктором Смерть".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег". Фрагмент разговора в личном Telegram-канале обнародовала журналистка, шеф-редактор интернет-издания Соня Кошкина.

Как отметила Супрун, на встрече она презентовала президенту ход медицинских реформ.

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Владимир Зеленский и Ульяна Супрун

Владимир Зеленский и Ульяна Супрун

Коллаж

"Расскажу один эпизод, вам точно понравится. В самом начале его президентства у нас состоялась встреча... Присутствовали Богдан, Гончарук (тогда еще в статусе заместителя ОП), Шефир, другие.

Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично – за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я – Владимир Зеленский". "А я – доктор Смерть", – отвечаю. "Но это смерть советской медицины", – добавила я", – сказала бывшая чиновница.

"Доктор Смерть!" Супрун рассказала о необычном знакомстве с Зеленским

Скриншот

Напомним, 29 августа Ульяна Супрун написала заявление об увольнении с поста главы Минздрава на имя новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как писал OBOZREVATEL, новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на своем посту готова делиться с украинцами важными советами по теме медицины.

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Персоны
Владимир Зеленский Ульяна Супрун Соня Кошкина, LB
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения политика курьез
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Waix Alex
Waix Alex
Супрун нужно восстановить, честный и прогрессивный работник, мешающий воровать хитрожопым олигархам.
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