Доклад Шмыгаля и отмена карантина выходного дня: главные решения Рады 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, в Верховной Раде с докладом о ситуации с COVID-19 выступит премьер-министр Денис Шмыгаль и нардепы рассмотрят вопрос об отмене или изменении карантина выходного дня.

Также в ВР рассмотрят законопроект о внесении изменений в бюджет-2020. Полная повестка дня была опубликована на сайте парламента.

Сперва выступит глава Кабинета министров, который должен рассказать о причинах внедрения карантина выходного дня и отчитаться о деньгах, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Еще парламентарии рассмотрят проект постановления о своевременном информировании украинцев в случае усиления противоэпидемических мероприятий в стране или отдельном регионе – за 7 дней.

Во втором чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") и внесение изменений в ЗУ "О публичных закупках" по закупке природного газа.

Кроме того, во втором чтении политики рассмотрят законопроект относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором.