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"Докажите, что украинка!" Зеленский наехал на депутата, обозвавшей его "малороссом"

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Во время визита президента Владимира Зеленского в Николаев у него возник конфликт с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко.

Так, глава государства обратился к депутату, которая до президентских выборов его называла "малороссом", и попросил ее доказать, что она – украинка. Видео встречи опубликовали на YouTube.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", – рассказывал Зеленский.

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При этом свою позицию Москаленко пояснила так, что ранее она поддерживала пятого президента Петра Порошенко, но "малороссом" Зеленского не считает.

"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко… Нет. Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, поэтому мы будем работать. Я с 2014 года была против Януковича режима", – пояснила она.

Визит Зеленского в Николаев

Визит Зеленского в Николаев

Визит Зеленского в Николаев

Визит Зеленского в Николаев

На что ей Зеленский ответил, что теперь Москаленко в работе нужно доказать, что она украинка.

"Молодец. Януковича уже нет. Сейчас мы говорим обо мне, о малороссе. Так вот, давайте с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка", – добавил президент.

Виктория Москаленко

Виктория Москаленко

informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Николаеве во время визита у президента Владимира Зеленского состоялась перепалка с директором аэропорта Федором Барной. Также у Зеленского произошел конфликт с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Николаев
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Diego Lena
Diego Lena
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Я с 2014 года была против Януковича режима", – пояснила она.))))))))))))
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
а северо-юг что с 3е делает.
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