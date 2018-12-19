''Докажем всему миру!'' Украина готовит новый проход по Керченскому проливу

Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью "BBC Украина", комментируя обострение ситуации в Черном море.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал он.

Турчинов считает, что с вопросом о новом проходе через Керченский пролив медлить нельзя.

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"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что Украина будет приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на кораблях.

"Для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.