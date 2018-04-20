"Дойдут не все": Луценко раскрыл детали новых представлений на нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что не все из пяти представлений о снятии депутатской неприкосновенности, которые сейчас готовит ведомство, будут переданы в парламент.

"Я действительно подтверждаю, что у меня на столе есть пять материалов, касающихся действующих народных депутатов, но это не означает, что эти все пять дойдут до Верховной Рады", - сказал генпрокурор на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что должен действовать объективно и непредвзято и предоставить достаточно доказательств.

Луценко не сомневается, что "какая-то часть" пойдет в Верховную Раду, но "кто конкретно и сколько, вы узнаете, думаю, вскоре, максимум через месяц".

"Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Это было бы неправильно", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ГПУ может попросить Раду о снятии неприкосновенности с нардепов Сергея Дунаева (внефракционный), Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова (оба - "Оппозиционный блок").