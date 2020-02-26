"Дойдут до Киева и Львова": Чийгоз пригрозил Зеленскому и Ко ужасами Донбасса

Украинской власти и обществу стоит опасаться заявлений об "усталости от войны", чтобы трагедия Донбасса и Крыма не повторилась в других регионах.

С таким заявлением выступил нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз в интервью "Укринформу".

"Если кто-то из представителей власти или части общества сегодня говорит, что "устал от войны" и проблему Крыма можно на время "подвесить", то пусть готовится к тому, что все ужасы, которые постигли Крым и восток Украины, дойдут до Киева и Львова. Потому что Россия олицетворяет собой чудовище, которое существует за счет крови, и в прямом, и переносном смысле слова, и аппетиты этого чудовища растут", – сказал Чийгоз.

Политик подчеркнул, что Украина должна бороться за свои территории и не надеяться на помощь от других стран.

"Украинские политики должны прекратить строить иллюзии, что кто-то за них решит крымский вопрос, что им достаточно наблюдать за процессом со стороны, в чем-то соглашаясь или нет", – добавил он.

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

Как писал OBOZREVATEL, накануне освобожденный из российского плена Олег Сенцов заявил, что украинцы обязательно победят и будут праздновать день возвращения Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!