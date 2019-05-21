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Договоренности нардепов и Зеленского: стало известно, как пройдут внеочередные выборы в Раду

11.6тЧитать материал на украинском

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов. Об этом OBOZREVATEL рассказал осведомленный с ситуацией источник.

"Списки будут закрытыми, но их смогут "чистить", – уточнил собеседник.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий должен созвать внеочередное заседание Рады завтра, 22 мая. На нем нардепы должны проголосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной порог партии с 5 до 3%.

"Если Парубий созовет заседание завтра и пройдет голосование за изменения, то датой внеочередных выборов будет 21 июля. Но это произойдет, если парламент проголосует за изменения и Зеленский подпишет указ о роспуске", – прокомментировал для OBOZREVATEL ситуацию лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Встреча Зеленского и глав парламентских фракций

Встреча Зеленского и глав парламентских фракций

president.gov

Таким образом, роспуск парламента станет возможным только после принятия изменений и подписания указа. .

Выборы должны состояться в течение 60 дней после подписания указа главой государства.

С предложением провести внеочередные выборы в парламент согласились представители нескольких фракций, в том числе "Самопоміч", "Батьківщина" и депутатская группа "Відродження". Против этого решения высказались в БПП, заявив, что роспуск Рады является политическим ходом, который, вероятно, поможет Зеленскому сформировать в ВР политическое большинство.

Зеленский провел переговоры с представителями политсил

Зеленский провел переговоры с представителями политсил

president.gov

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов: об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение; об освобождении от должностей главы СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Причиной для роспуска Верховной Рады Владимир Зеленский называет отсутствие парламентской коалиции. Позже он заявил, что основной повод – недоверие к парламенту украинцев.

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Персоны
Владимир ЗеленскийОлег Ляшко
Место
Украина
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Grich Lara
Grich Lara
Вже на ті ж самі граблі наступає,гарний початок,якщо це правда
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Тобто вже закриті списки? То в чому зміни? Бєня хоче свою власну ВР?
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Н Олег
Н Олег
кровавый хряк против роспуска, потому шо .... ахтунг! .... это может привести к получению сторонниками Зе парламентского большинства ..... я фyeю ...
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