"Договор с дьяволом": ветеран АТО объяснил, что Путин готовит Украине

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будет добиваться уступок, направленных на уничтожение украинской государственности.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Глеб Бабич, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже, намеченную на 9 декабря.

"Это может кончиться фатально для страны. Там не говорится ни про какие другие вещи, чем ложиться под российские планы. Это как в договоре с дьяволом. Ты подписываешь якобы понятный документ, но дьявол кроется в деталях. Когда ты поставил подпись кровью, эти детали всплывают. Ты понимаешь, что получил совсем не то, что хотел. Это беда, это твой конец, но ты уже подписал. Любой договор с Россией – это договор с дьяволом", – заявил Бабич.

По его словам, Запад подтолкнул Зеленского к переговорам с Путиным, поскольку "Украина перестала проявлять активность в собственной защите".

"Европа и весь мир в целом нам помогут во всем. Если мы будем защищаться, они помогут нам защищаться. Если мы пойдем сдаваться, они помогут нам сдаться", – отметил военный.

Ветеран АТО напомнил, что оппозиция в Верховной Раде выдвинула Зеленскому пять условий с целью не допустить капитуляции на переговорах.

"Это пять красных линий, которые нельзя пересекать. Зеленский будет находиться в Париже, как на минном поле. Это пять мин-растяжек – любую цепляешь и взрывается все. Я не говорю даже об общественном взрыве. Любая уступка по этим пяти пунктам запускает и реализует план, на который надеется Россия. А она надеется на одно – ей не нужен Донбасс или даже Крым отдельно. Ей нужно все. Это все знают, но почему-то мы делаем вид, что с этим дьяволом можно договориться, что он может измениться. Никогда", – пояснил Бабич.

"Россия никогда не идет на уступки, если партнер по переговорам слабый. А Владимир Зеленский – слабый переговорщик перед лицом Путина, потому что школа одна и другая несопоставимы. Советники наши сильно проигрывают их советникам", – добавил он.

forbes.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными.

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

Новый закон про особый статус Донбасса.

Разведение вооружения, контроль границ, миротворцы.

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