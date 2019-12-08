Главная Новости
8 декабря • обновлено в 20:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Договор с дьяволом": ветеран АТО объяснил, что Путин готовит Украине

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будет добиваться уступок, направленных на уничтожение украинской государственности.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Глеб Бабич, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже, намеченную на 9 декабря.

"Это может кончиться фатально для страны. Там не говорится ни про какие другие вещи, чем ложиться под российские планы. Это как в договоре с дьяволом. Ты подписываешь якобы понятный документ, но дьявол кроется в деталях. Когда ты поставил подпись кровью, эти детали всплывают. Ты понимаешь, что получил совсем не то, что хотел. Это беда, это твой конец, но ты уже подписал. Любой договор с Россией – это договор с дьяволом", – заявил Бабич.

Новости
Без иллюзий: в Украине озвучили ожидания от "нормандской встречи"

По его словам, Запад подтолкнул Зеленского к переговорам с Путиным, поскольку "Украина перестала проявлять активность в собственной защите".

"Европа и весь мир в целом нам помогут во всем. Если мы будем защищаться, они помогут нам защищаться. Если мы пойдем сдаваться, они помогут нам сдаться", – отметил военный.

Ветеран АТО напомнил, что оппозиция в Верховной Раде выдвинула Зеленскому пять условий с целью не допустить капитуляции на переговорах.

"Это пять красных линий, которые нельзя пересекать. Зеленский будет находиться в Париже, как на минном поле. Это пять мин-растяжек – любую цепляешь и взрывается все. Я не говорю даже об общественном взрыве. Любая уступка по этим пяти пунктам запускает и реализует план, на который надеется Россия. А она надеется на одно – ей не нужен Донбасс или даже Крым отдельно. Ей нужно все. Это все знают, но почему-то мы делаем вид, что с этим дьяволом можно договориться, что он может измениться. Никогда", – пояснил Бабич.

Новости
Путин готовит Зеленскому два новых условия по Донбассу – генерал

"Россия никогда не идет на уступки, если партнер по переговорам слабый. А Владимир Зеленский – слабый переговорщик перед лицом Путина, потому что школа одна и другая несопоставимы. Советники наши сильно проигрывают их советникам", – добавил он.

"Договор с дьяволом": ветеран АТО объяснил, что Путин готовит Украине

forbes.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными.

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

  • Новый закон про особый статус Донбасса.

  • Разведение вооружения, контроль границ, миротворцы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Автоновости Украины Российско-украинский конфликт Переговоры Зеленского и Путина Война на Донбассе
Персоны
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Ветераны войны на Донбассе
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
12
Смешно
14
Интересно
38
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ветеран АТО... Повара или повариху из АТО ещё спросить надо что они думают о Минске.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
семенов Александр
семенов Александр
Вэтэрэнар знайе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Вытиран, сидел бы тихо на точке, ДБ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги