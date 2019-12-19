Додавит Зеленского? Портников раскрыл план Путина после фиаско в Париже

Президент России Владимир Путин планирует "отомстить" за неудачное окончание саммита в "нормандском формате", как это было в 2016 году.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге для Грани.ру.

По его словам, после саммита в Берлине в Кремле взяли курс на политическую дестабилизацию Украины и смену власти в стране: началась "массовая закупка" информационных телеканалов друзьями Путина, дезинформационная компания, заигрывания с украинскими олигархами.

Портников раскрыл план Путина после фиаско в Париже Корреспондент

"Мира не добились, люди так и остались в тюрьмах, а российские войска – на Донбассе и в Крыму, зато власть в Украине сменили. Но явно не для того, чтобы в Париже повторилось тоже самое, что и в Берлине", – обратил внимание журналист.

При этом Портников предположил, что в этот раз планы Путина снова могут быть направлены на смену власти в Украине.

"Самое важное – что на самом деле решил предпринять Владимир Путин после фиаско очередного "нормандского саммита". Захочет "додавить" Владимира Зеленского, чтобы новый украинский президент все-таки капитулировал перед ним на следующей встрече, или попытается поскорее заменить Зеленского более уступчивым кандидатом – чтобы провести следующий "нормандский саммит" – пусть даже через несколько лет, а не месяцев – с другим участником от Украины", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Путин заманивает Зеленского в ловушку с "Минском-3".

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