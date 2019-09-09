Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Добрый знак!" В России ответили Зеленскому на обещание по Донбассу

17т Читать материал на украинском

Россия оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о разведении сил на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что проведенный обмен должен способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

"Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу "нормандского формата" и контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами "нормандского формата", а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения", – сказал он.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Радио Свобода

Также Лавров выразил надежду, что "агрессивные и антироссийские" решения пятого президента Петра Порошенко будут отозваны.

Новости
Встреча Зеленского с Путиным: появились подробности "нормандского формата"

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35", – отметил он. – Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализованы и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств в Украине и в РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
58
23
Смешно
6
Интересно
11
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
О! И лавров имеет о чем лаВРАТЬ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Boesko Lena
Boesko Lena
Режим Порошенка??? Це каже підспівувач Х*йла, головного военного злочинця сучасності! Ми відстоюємо нашу країну, і з агресором треба триматися жорстко! Поки Раша не вибачиться перед нашим народом, поки не виведе війська-це агресор! Крапка!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Оказывается, нужно было всего лишь желание украинского гидранта...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel