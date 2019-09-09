"Добрый знак!" В России ответили Зеленскому на обещание по Донбассу

Россия оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о разведении сил на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что проведенный обмен должен способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

"Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу "нормандского формата" и контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами "нормандского формата", а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения", – сказал он.

Сергей Лавров Радио Свобода

Также Лавров выразил надежду, что "агрессивные и антироссийские" решения пятого президента Петра Порошенко будут отозваны.

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35", – отметил он. – Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализованы и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств в Украине и в РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

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